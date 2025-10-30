Ну а выборы — потом

Участие в специальной военной операции (СВО) не освобождает кандидата от обязанности лично подать документы в избирательную комиссию, указал Конституционный суд (КС). Уже зарегистрированный кандидат может рассчитывать на гарантированный законом отпуск для участия в кампании, однако на этапе выдвижения выполнение задач по обеспечению обороны и безопасности государства имеет безусловный приоритет. Об этом говорится в отказном определении КС по жалобе военного, не сумевшего стать кандидатом на муниципальных выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2024 году участвующий в СВО контрактник Дмитрий Поршнев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Гдовского района Псковской области. Однако получил отказ в регистрации из-за того, что не представил документы в избирком лично, как требует закон: без разрешения командира он не мог покинуть часть. Избирательное законодательство предусматривает исключение из общего правила для лиц, находящихся под арестом или в больнице, но статус военнослужащего среди исключений не упомянут, а значит, и послаблений им не полагается, рассудили в избиркоме. Обоснованность отказа подтвердили и суды.

Тогда господин Поршнев обратился в КС. Он ссылался на неравенство в доступе к реализации пассивного избирательного права, ведь закон допускает подачу документов через представителя лицами, находящимися под стражей или в медицинских организациях. Военнослужащие в зоне боевых действий находятся в аналогичном положении, доказывал заявитель, и тоже не могут лично участвовать в избирательных процедурах, однако для них исключений не предусмотрено. Это создает заведомо непреодолимое препятствие и приводит к автоматическому отказу в регистрации. Между тем, напоминал Дмитрий Поршнев, указом президента военнослужащему предоставляется право на увольнение со службы в связи с избранием на выборную должность в органах местного самоуправления, то есть государство признает возможность участия действующих военнослужащих в выборах.

Выдвижение участников СВО на выборах действительно не только признается возможным, но и поощряется. Так, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев по итогам ЕДГ-2025 отчитался о победе 837 участников СВО, выдвинутых партией на выборах разного уровня. Всего же, по данным председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, на выборы-2025 выдвигались 1663 кандидата из числа участников СВО, из которых 1035 были избраны.

Однако КС счел, что отсутствие у военнослужащего права подавать документы в избирком через представителя еще не говорит о том, что он в принципе лишен такой возможности. Ведь он может воспользоваться предусмотренным законом отпуском. Но специфика военной службы такова, что при решении вопроса о предоставлении такого отпуска «не могут не учитываться цели выполнения задач по обеспечению обороны страны и безопасности государства», говорится в определении КС. А одна из главных целей — это «необходимость поддержания такого уровня комплектования вооруженных сил РФ кадрами, который обеспечивал бы сохранение боеспособности воинских подразделений в конкретных исторических условиях», указал КС. Таким образом, заключил суд, положения закона об основных гарантиях избирательных прав не нарушают конституционных прав заявителя.

По сути, КС сказал, что, когда человек поступает в армию, он добровольно берет на себя определенные риски, в том числе риск того, что не сможет участвовать в выборах, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский, ранее представлявший интересы господина Поршнева в Верховном суде.

Электоральный юрист Гарегин Митин называет позицию КС логичной: есть профессии, которые в принципе очень трудно совместить с участием в выборах, и речь не только о военных. Например, будучи полярником и находясь в командировке, тоже проблематично выдвинуться кандидатом. Такое ограничение не отразится на тренде последних лет, когда участники СВО активно привлекаются к участию в выборах, уверен эксперт. Просто этот тренд рассчитан скорее на ветеранов, чем на действующих военнослужащих, ведь на передовой не до выборов, резюмирует господин Митин.

Анастасия Корня