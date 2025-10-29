В Jazeera Airways заявили о целесообразованости субсидировать рейсы иностранных авиакомпаний в РФ

Гендиректор Jazeera Airways Баратан Пасупати выступил за появление субсидий из российского бюджета для поддержки полетов иностранных перевозчиков в Россию. По его словам, сегодня рейсы в Россию обходятся зарубежной авиакомпании «очень дорого». В частности, страхование самолетов по меньше мере на 80% дороже стандартных полисов. Кроме того, расходы перевозчика на визовые расходы для членов экипажей обходятся в пол-миллиона долларов ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ

По словам главы авиакомпании, та готова предоставлять россиянам свою стыковочную сеть маршрутов для полетов на «недоступные и дорогие» направления: напрамер, в Европу. Но в свою очередь, перевозчик нуждается в помощи для продолжения таких полетов.

Ранее в октябре глава «Аэрофлота» на выступлении в Совете федерации призвал усилить контроль над долей иностранных авиакомпаний. Глава российской авиакомпании отметил, что «доступность международных перевозок важна», но «интересы российских перевозчиков» также важно «отслеживать и контролировать».

В свою очередь, Баратан Пасупати призвал российских коллег не бояться конкуренции, которая идет на пользу как самим авиакомпаниям, так и их пассажирам.

Подробнее — в интервью «Ъ».