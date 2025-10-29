В Jazeera Airways заявили о целесообразованости субсидировать рейсы иностранных авиакомпаний в РФ
Гендиректор Jazeera Airways Баратан Пасупати выступил за появление субсидий из российского бюджета для поддержки полетов иностранных перевозчиков в Россию. По его словам, сегодня рейсы в Россию обходятся зарубежной авиакомпании «очень дорого». В частности, страхование самолетов по меньше мере на 80% дороже стандартных полисов. Кроме того, расходы перевозчика на визовые расходы для членов экипажей обходятся в пол-миллиона долларов ежегодно.
Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ
По словам главы авиакомпании, та готова предоставлять россиянам свою стыковочную сеть маршрутов для полетов на «недоступные и дорогие» направления: напрамер, в Европу. Но в свою очередь, перевозчик нуждается в помощи для продолжения таких полетов.
Ранее в октябре глава «Аэрофлота» на выступлении в Совете федерации призвал усилить контроль над долей иностранных авиакомпаний. Глава российской авиакомпании отметил, что «доступность международных перевозок важна», но «интересы российских перевозчиков» также важно «отслеживать и контролировать».
В свою очередь, Баратан Пасупати призвал российских коллег не бояться конкуренции, которая идет на пользу как самим авиакомпаниям, так и их пассажирам.
Подробнее — в интервью «Ъ».