За что суды давали массовые пожизненные сроки

11 июля 2011 года Московский окружной военный суд вынес пожизненный приговор пятерым членам Национал-социалистического общества (признано экстремистским и запрещено в РФ). Они были признаны виновными в 27 убийствах, подготовке теракта и других преступлениях.

23 декабря 2014 года Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к пожизненным срокам пятерых боевиков по обвинению в нападении на Нальчик в 2005 году, в ходе которого были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц.

22 мая 2012 года Тверской областной суд вынес приговор по уголовному делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2009 году, в результате которого погибли 27 пассажиров. Четверо террористов получили пожизненные сроки.

11 сентября 2012 года Ставропольский краевой суд приговорил к пожизненным срокам сразу четверых участников «банды Попова», обвиняемых в десяти убийствах и двух покушениях в 2003–2005 годах.

9 августа 2018 года Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению четверых членов «банды ГТА», которые в 2012–2014 годах расстреливали автомобилистов на трассе М-4 «Дон». В результате 14 нападений были убиты 17 человек.

19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд вынес пожизненные сроки трем членам банды «Цапков», в том числе ее лидеру Сергею Цапку. Банда из станицы Кущевской совершила 19 убийств, покушения на убийства, а также серию других тяжких преступлений.

2 февраля 2007 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению трех террористов: двух организаторов взрывов в московском метро и на остановках общественного транспорта в Воронеже и Краснодаре, а также помогавшего им судебного пристава. В результате организованных ими терактов погибли 54 человека.