На госдолг вырос спрос

Решение Банка России плавно снизить ключевую ставку до 16,5% способствовало резкому росту спроса инвесторов на ОФЗ с фиксированным купоном. На аукционе по размещению среднесрочных облигаций Минфин сократил размер премии по доходности, а по долгосрочным бумагам размещение прошло с дисконтом. В итоге объем размещения достиг 124 млрд руб., превысив показатель предыдущей недели на треть. Однако эксперты считают, что спроса на ОФЗ-ПД не хватит с учетом увеличенного плана заимствований и масштабных погашений, поэтому ближе к декабрю они ждут размещений флоатеров, более привлекательных для инвесторов.

Последнее заседание Банка России по ключевой ставке благоприятно отразилось на активности инвесторов на аукционах по размещению гособлигаций. Суммарный спрос 29 октября по двум выпускам облигаций с фиксированной доходностью (ОФЗ-ПД) составил 275,5 млрд руб., превысив почти в два раза показатель предыдущей недели. В результате объем удовлетворенных заявок достиг 124,2 млрд руб., на треть превысив результат недельной давности.

Самым востребованным стал выпуск ОФЗ-ПД с погашением в июне 2032 года. Спрос на него составил почти 243 млрд руб., второй по величине результат в этом году. Больший объем заявок удалось собрать лишь 1 октября при размещении более длинных бумаг (с погашением в июне 2037 года) — 273 млрд руб., он стал рекордным для аукциона ОФЗ-ПД. Однако если в начале месяца Минфин удовлетворил свыше 77% заявок, то в этот раз — лишь 41%, на сумму чуть меньше 100 млрд руб. На втором аукционе при спросе 32,6 млрд руб. были удовлетворены заявки на весь доступный остаток в 24,72 млрд руб. При этом участники рынка отмечают высокую концентрацию заявок. По данным главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, по итогам первого аукциона было удовлетворено 176 заявок, причем одна заявка была объемом 50 млрд руб.

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, 28 октября: «Нам было бы интересно более активно участвовать в выпусках ОФЗ с привязкой купона к RUONIA, но пока этих аукционов не было. И как правило, они бывают больше в конце года».

Средневзвешенная доходность при этом сложилась на уровне 15,27% годовых. «Аукцион прошел с премией по средневзвешенной доходности в размере 7 б. п. к среднему уровню вторичного рынка и около 6 б. п. к закрытию рынка накануне»,— отмечает господин Ермак. На втором аукционе было удовлетворено 314 заявок, на 6 крупнейших с объемом 1–3,4 млрд руб. пришлось около 50% от объема размещения, а средневзвешенная доходность составила 15,12% годовых. Таким образом, аукцион прошел с дисконтом по доходности в размере 4 б. п. На прошлой неделе по обоим выпускам Минфин предлагал премию в размере 12–14 б. п.

Рост активности инвесторов и снижение премии стали возможны за счет улучшения рыночной конъюнктуры после заседания Банка России. Вопреки ожиданиям большинства аналитиков, которые рассчитывали на сохранение ставки на уровне 17%, регулятор снизил ее на 50 б. п., до 16,5%. Однако ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на 2026 год с 12–13% до 13–15%.

По словам портфельного управляющего УК «Первая» Владислава Данилова, эта корректировка вкупе с решением снизить ставку на 0,5 п. п. повышает привлекательность ОФЗ с фиксированным купоном на стратегическом горизонте и может привлечь к ним дополнительный спрос инвесторов. «Даже при повышенном прогнозе регулятора ключевая ставка к концу 2026 года может снизиться до 11–13,5%, что может привести к снижению доходности долгосрочных ОФЗ до 10–12% годовых. Таким образом, привлекательность вложений в долгосрочные ОФЗ сохраняется»,— отмечает господин Ермак.

Спрос на облигации поддерживают масштабные погашения и выплаты по ним (купоны, амортизационные выплаты и т. д.), создающие у инвесторов потребность в реинвестировании полученных средств. По оценке Александра Ермака, в октябре Минфин выплатил инвесторам в виде купонов 112,5 млрд руб. В ноябре с учетом погашения одного выпуска почти на 450 млрд руб. инвесторы получат около 630 млрд руб.

Однако, как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, рыночного спроса на классические ОФЗ-ПД не хватит для выполнения годового плана по займам. С учетом корректировки бюджета объем заимствований на год может быть увеличен с 4,8 трлн до 7 трлн руб. «Минфин в конце ноября и в декабре может предложить рынку флоатеры и за счет этих бумаг выполнит годовой план по займам. Такие облигации в объеме 2–3 трлн руб. охотно выкупят крупные банки, как это было в 2020, 2022 и 2024 годах»,— ожидает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев