«Фабрике» докручивают детали

Минэкономики предлагает новые меры для расширения механизма поддержки крупных инвестиционных проектов, «фабрики проектного финансирования». Ведомство рассчитывает организовать более гибкие подходы к структурированию синдицированных кредитов и расчету субсидий при повышении ключевой ставки. Также планируется предоставить проектам с высокой долей российского оборудования возможность снизить процентную нагрузку по кредиту дополнительно на 2% годовых и включить в «периметр» поддержки более крупные проекты «технологического суверенитета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куратор «фабрики проектного финансирования» — возглавляемое Максимом Решетниковым Минэкономики и главный гарант проектов — ВЭБ под руководством Игоря Шувалова подтачивают ее инструменты под потребности технологического суверенитета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Куратор «фабрики проектного финансирования» — возглавляемое Максимом Решетниковым Минэкономики и главный гарант проектов — ВЭБ под руководством Игоря Шувалова подтачивают ее инструменты под потребности технологического суверенитета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики, курирующее «фабрику проектного финансирования», подготовило проект постановления, предусматривающий дальнейшее расширение этого механизма (есть у “Ъ”). Речь идет об инструменте синдицированных кредитов ВЭБ.РФ и банков для финансирования проектов стоимостью от 3 млрд руб. Механизм нацелен на снижение рисков, возникающих из-за высокой ключевой ставки (сейчас 16,5%): кредиты выдаются под льготный процент, который рассчитывается в зависимости от размера ставки, с гарантией неизменности условий на протяжении всей реализации проекта.

По данным Минэкономики, сейчас в рамках «фабрики» поддержано 42 проекта стоимостью 6 трлн руб. Механизм не раз уже расширялся — например, за счет поддержки проектов «технологического суверенитета» стоимостью от 1 млрд до 20 млрд руб. в виде технологического кредита, то есть займа вне синдиката, который может быть обеспечен до 50% от суммы основного долга поручительствами ВЭБа (см. “Ъ” от 28 июня 2023 года).

Теперь Минэкономики предлагает стимулировать использование российского оборудования в рамках поручения по его приоритизации в проектах «фабрики». Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, для проектов с долей отечественного оборудования более 30% появится возможность «снижать процентную нагрузку на весь проект дополнительно до 2% годовых». Также планируется поднять «потолок» для крупных инвестпроектов, финансируемых с использованием технологического кредита, до 30 млрд руб.

Планируется сделать более гибким и механизм финансирования — у ВЭБа появится возможность уступать права требований коммерческим банкам с правом обратного выкупа, а также выдавать поручительства в совместных с банками траншах. Заемщикам дается возможность самостоятельно определить период расчета верхнего предела ставки (на дату одобрения сделки ВЭБом или начала финансирования) — от этого будет зависеть размер субсидий для компенсации повышения ставки ЦБ. В Минэкономики полагают, что в условиях все еще высокой ключевой ставки это станет «стимулом для инвестора запускать проекты уже сейчас, не дожидаясь смягчения денежно-кредитной политики».

Ряд мер нацелен на повышение контроля за реализацией инвестпроектов — предлагается прописать, что в соглашении с заемщиком в «фабрике» должны быть индивидуальные целевые показатели. Последствия их недостижения также будут предусматриваться в соглашении. Одновременно с этим планируется вести автоматический мониторинг реализации проектов в рамках аналитической панели «Поддержка инвестпроектов».

По словам зампреда ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, изменения позволят «повысить привлекательность инструмента и четко определить ответственность всех сторон за конечный результат» за счет дополнительных стимулов участникам программы и совершенствования механизма мониторинга. Механизм стимулирования использования российского оборудования, по его словам, «обеспечит значительный экономический эффект для проектов с высокой долей такого оборудования».

В РСПП “Ъ” сообщили, что инициатива добавит «гибкости при реализации проектов "фабрики", что важно для поддержания инвестактивности, и повысит востребованность инструмента». Директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Денис Хмелевский добавляет, что изменения могут позитивно отразиться на возможности запуска новых проектов и стимулировать локализацию производства.

Директор подразделения «Корпоративные клиенты» банка «Дом.РФ» Денис Герасимов полагает, что изменения могут «позитивно сказаться на потенциальном интересе банков» к участию в проектах в рамках «фабрики». В ВТБ добавляют, что расширение гибкости инструментов будет полезно при условии, что «стратегические цели института развития остаются обеспечены необходимой ликвидностью и капитальной базой, соразмерной с инвестиционными потребностями экономики».

Евгения Крючкова