В Таганроге без отопления остаются 19 домов

В Таганроге из-за порыва на сетях от отопления были отключены 10 многоквартирных домов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Светлана Камбулова.

В девяти домах отопление пока не функционирует. Из-за аварий ресурс не поступает по адресам: улица Транспортная, 60; улица Седова, 5 и 7; улица Дзержинского, 144/3; улица Морозова, 4 и 4-3; улица Ломакина, 9; переулок Тургеневский, 34; железнодорожная станция, 60 и 91а. Еще в двух многоквартирных домах, по улице Большая Бульварная, 7-1 и улице Бабушкина, 57, после подключения к теплосети обнаружили поломки внутренних отопительных.

Светлана Камбулова также отметила в сообщении, что горожане жалуются на высокие счета за отопление в октябре, несмотря на продолжающиеся пусконаладочные мероприятия. Власти пояснили, что при низком качестве коммунальных услуг или их предоставлении с перебоями жильцам полагается частичная компенсация средств. Для получения перерасчета собственник квартиры должен подать письменное обращение в ресурсоснабжающую организацию.

Константин Соловьев