Toyota движется навстречу

Toyota подтвердила факт проведения тайных рабочих встреч и конференций с российскими дилерами. Однако на данный момент корпорация не планирует импортировать новые автомобили в РФ, сообщает Autonews.ru со ссылкой на российское представительство марки. Там уточнили, что коммуникация с дилерами требуется для послепродажного обслуживания авто на территории страны: Toyota много лет остается самой распространенной иномаркой в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Автопроизводитель заинтересован в этом рынке, однако официально вернуться сможет только после изменения санкционного режима в отношении РФ, уверен бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «Toyota намекает, что они совершенно не против, если их автомобили будут поставляться из Китая. Отчасти, может быть, где-то даже будут помогать, но неофициально. Кроме того, обсуждается вопрос поставки запасных частей, потому что та номенклатура, которая используется в Китае, немного отличается от той, к чему привыкли дилеры в России. Первичны политическое урегулирование и уверенность производителя в том, что он не попадет под вторичные санкции. Речь идет не только про США — это, безусловно, мегаважный рынок для Toyota, но и про Европу, где концерн тоже не хочет терять свои позиции. Что касается России, то при благоприятных условиях ему потребуется не так много времени для того, чтобы вернуться в модели импорта. Другое дело, что она подразумевает довольно высокий утилизационный сбор, но, думаю, Toyota к этому будет готова. Вопрос уже по локализации внутри страны будет решаться позже. При желании компания в течение нескольких месяцев совершенно спокойно сможет официально вернуться на российский рынок».

Toyota — единственный из ушедших брендов, который входит в топ-10 продаж российского авторынка. По данным агентства «Автостат», за девять месяцев 2025-го было реализовано около 17 тыс. автомобилей марки, на четверть больше, чем в прошлом году. Уровень спроса на популярные японские машины определяется только ценой, констатирует вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «На компании, которые нарушают санкционный режим, их правительства накладывают весьма существенные штрафы, риски слишком велики. Это будет все равно параллельный импорт, никаких официальных поставок в ближайшее время не предвидится ни по запчастям, ни по автомобилям. Сейчас Toyota ввозятся из Китая и ОАЭ. Поставки оформляют на компании, потому что этот бренд находится в списке Минпромторга, который возможен для параллельного импорта. Таким образом есть возможность провести соответствующую сертификацию, оплатить по безналичному расчету, получить документ не на частное, а именно на юрлицо. Тем более, если методика исчисления утилизационного сбора изменится, даже будет выгоднее оформлять на компанию, а не на частника. Так что и Toyota Prado, и Toyota Camry к нам привозят, процесс не останавливается. Останавливает только одно: постоянно повышающийся утилизационный сбор».

Стоимость Toyota Rav4 в Японии составляет в пересчете на российскую валюту 2 млн руб. В РФ ее можно купить в два раза дороже. Новые Land Cruiser 300 и Land Cruiser Prado 250 из-за мощного мотора прибавляют 300%. За младшую модель просят от 10 млн руб., за флагман — не менее 13 руб.

Юлия Савина