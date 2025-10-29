Всем фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.

Как передает «Интерфакс», по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. В их отношении возбуждены уголовные дела о теракте и незаконном обороте взрывчатки. Соломко и Терчаняну также предъявлено обвинение по статье о контрабанде взрывных устройств. По словам адвокатов, все фигуранты не признают вину.

Следствие считает, что в 2022 году Служба безопасности Украины создала преступную группировку, в которую вошли обвиняемые. Взрывчатка была изготовлена на территории Украины, после чего ее на грузовике доставили на Крымский мост. Водитель о готовящемся теракте не знал.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли пять человек.