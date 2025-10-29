Трассу между Ростовом-на-Дону и Таганрогом частично перекроют из-за ремонта моста

В Ростовской области на 57 км автодороги Р-280 «Новороссия» (рядом с Таганрогом) с завтрашнего дня, 30 октября, изменится схема движения из-за начала капитального ремонта путепровода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

Для сохранения автомобильного сообщения на время ремонта между Донецкой Народной Республикой, Ростовом-на-Дону и Таганрогом организуют временные съезды. Движение в районе

В 2025 году для модернизации и расширения федеральной автодороги Р-280 «Новороссия» в Ростовской области, соединяющей Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, дорожные работы ведутся одновременно на нескольких участках трассы и искусственных сооружениях. Капитальный ремонт путепровода на 57 км подразумевает устройство дополнительной полосы движения на искусственном сооружении и автоподходах к нему, замену изношенных конструкций двух существующих полос движения, а также замену элементов обустройства.

