Почти 20 тонн мандаринов из ЮАР не прошли контроль в петербургском порту

Инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при контроле почти 20 тонн мандаринов из ЮАР обнаружил личинку насекомого. Партию цитрусовых не пустили в Россию через морской порт Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В связи с тем, что насекомое было схожим с опасным карантинным объектом, плоды отправили на экспертизу. Специалисты установили, что партия заражена средиземноморской плодовой мухой.

Нормативные требования ЕАЭС в области карантина растений в таком случае запрещают ввоз в страну мандаринов.

Татьяна Титаева