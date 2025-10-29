Спецпредставитель Путина допустил наступление мира на Украине в течение года

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил наступление мира на Украине в течение одного года. Соответствующий прогноз прозвучал на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии после встречи с официальными лицами из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю, что да»,— сказал он в ответ на вопрос, возможен ли мир на Украине в течение одного года.

Господин Дмитриев также обратил внимание, что стороны уже «находятся на пути к миру», «к лучшему пониманию друг друга», а также «к реальному пониманию, что через инвестиции и кооперацию можно идти вперед и сделать мир безопасным».

Кирилл Дмитриев с 24 по 26 октября по приглашению американской стороны посетил США. Там он заявил, что Москва и Вашингтон близки к «дипломатическому урегулированию» конфликта на Украине. В то же время министр финансов Скотт Бессент назвал его «российским пропагандистом» за высказывания в интервью американским СМИ о том, что новые санкции США в отношении российских нефтяных компаний приведут к росту цен на американских заправочных станциях. Кирилл Дмитриев в ответ на это пошутил, что эти высказывания главы Минфина США пошли ему на пользу, поскольку, как он сказал, на Родине большинство людей называют его «"пропагандистом мира", а иногда даже, не дай Бог, "пропагандистом команды президента Трампа». По итогам визита спецпредставитель президента заявил, что стороны договорились организовать встречу представителей Конгресса США и Госдумы.

Визит господина Дмитриева в США последовал за новостями о переносе саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил 23 октября господин Трамп, он решил не проводить встречу из-за отсутствия у него уверенности в том, что планируемом саммите удастся «достичь нужной цели». До этого он сообщал, что местом нового саммита выбран Будапешт.

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп думать будет».

Анастасия Домбицкая