Министр обороны Бельгии: мы сровняем Москву с землей, если Путин ударит по Брюсселю

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что НАТО «сровняет Москву с землей», если Россия нанесет ракетный удар по Брюсселю. Об этом он заявил в интервью De Morgen, в котором политик рассуждал о конфликте на Украине, недостатке финансирования европейской армии и подготовке к возможной войне с Россией.

Тео Франкен

Фото: Tom Little / Reuters Тео Франкен

Журналист спросил у министра, не опасается ли он, что президент России Владимир Путин отдаст приказ атаковать Брюссель. «Нет,— ответил министр.— Потому что тогда он ударит в самое сердце НАТО. После этого сровняем Москву с землей»,— заявил господин Франкен. Он полагает, что Владимир Путин не решится на прямое вооруженное столкновение со странами альянса. «Я больше склонен рассматривать сценарии серой зоны: "зеленые человечки", которые в Эстонии станут натравливать русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеешь оглянуться, как они аннексируют кусок Эстонии»,— сказал министр.

В посольстве России в Бельгии прокомментировали заявления господина Франкена. Там назвали «вызывающие и безответственные» тезисы проявлением «милитаристского угара европейской партии войны». «Что называется, маразм крепчал... Однако, фантазии Франкена... разбиваются о суровую действительность. Приходится оправдываться за продолжающееся падение уровня жизни, сокращающиеся социальные расходы, разгул криминала на улицах и засилье нелегальных мигрантов в стране, а также смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку" со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков»,— заявили в посольстве.