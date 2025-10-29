Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Куйбышевском районе выявили незаконное применение пестицидов на посевах озимых

В Куйбышевском районе специалисты Россельхознадзора выявили нарушение правил применения пестицидов при производстве сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что юридическое лицо обрабатывало посевы озимой пшеницы пестицидом «Клео». Согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию на территории России, данный препарат запрещен для применения на посевах озимой пшеницы.

Компании было объявлено предостережение. Предприятию предложили принять меры по их соблюдению.

Константин Соловьев

