Все сотрудники нужны

Российские компании перестали сокращать бесполезных сотрудников, на тенденцию обратил внимание РБК. Как правило, расходы на поиск новых специалистов превышают затраты на уже имеющихся работников, говорят опрошенные “Ъ FM” топ-менеджеры и бизнесмены. По их словам, всему виной — дефицит кадров, а также длительная адаптация новичков в коллективе. Кроме того, если организация сохраняет штат, после кризиса она становится более конкурентоспособной.

Чтобы так называемые бесполезные сотрудники не проводили время в офисе впустую, им можно подыскать другие задачи, заметил владелец фабрики мягкой мебели Brendoss Алексей Никонов: «Наем сотрудников стоит недешево, и если компания закрывает направление, то выгоднее работников оставить, чтобы они побыли бы пока в состоянии ожидания, но с финансовой мотивацией. Это лучше, чем потом заново искать и привлекать людей. У нас отрицательная безработица в России, всего 2%, поэтому лучше-то не будет, кадров больше не станет. Мы сейчас знаем, что все крупные компании создают экосистемы в офисе, от бесплатной еды до комнат сна, чтобы сотрудник не думал ни о чем. Основные моменты — это, конечно, удержание сотрудника для конкретной функции, которую он закрывал, чтобы была возможность потом ею воспользоваться».

Во время острого дефицита специалистов большой штат зачастую экономически не оправдан, говорит президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. Но он уверен, что свои кадры всегда могут выручить в нужный момент: «В целом я разделяю это мнение.

Для компаний IT-сектора, промышленности это правило сейчас работает.

Поэтому мы тоже считаем, что в условиях изменения потребностей надо удерживать старые кадры. У нас есть новые проекты, внутренние стартапы. Вот в таких случаях нужно делать селекцию. Если мы понимаем, что продукт не востребован, просто перестаем его выпускать, соответственно, команды стартапа сокращаем. Но это касается очень маленького количества сотрудников и промышленных и новых предприятий. Продолжаем искать, выпускаем новую продукцию. У нас все кадры, к счастью или к сожалению, востребованы рынком. Соответственно, это правило к стартапам не относится».

Но с такими выводами согласны не все опрошенные “Ъ FM” топ-менеджеры и бизнесмены. Опытные сотрудники, безусловно, важны. Однако если кризис долгосрочный, целесообразнее будет пересмотреть зарплаты лишних работников или даже уволить их, уверен гендиректор IT-компании «Облакотека» Максим Захаренко:

«Эта стратегия хороша, если ожидается краткосрочный, какой-то острый кризис, который через какое-то время пройдет.

Потому что хороший, квалифицированный персонал — это всегда проблема. После любого кризиса приходит подъем, и в этот момент начинается спрос на специалистов. Эта стратегия хороша, чтобы их потом искать не так сложно и не так дорого. Если же трудности ожидаются на протяжении длительного времени, то сначала нужно попробовать всех куда-то перевести, возможно, с понижением зарплаты, но сохранением рабочих мест. Но в любом случае, чтобы компания вообще работала и существовала, людей надо сохранять. Действительно, обычно "режут" нижний слой. Вот есть ключевые сотрудники, а есть все остальные. Первые могут, так и быть, в тяжелые времена заняться какой-то рутиной, которая давно была передана уже на более нижний уровень управления. Но ничего страшного, они на то и ключевые сотрудники, так как понимают ситуацию и готовы поступиться чем-то для того, чтобы, во-первых, сохранить работу, во-вторых, потому что чувствуют сопричастность к деятельности компании. Это правильный менеджмент, когда не просто люди работают на компанию, они работают в компании».

По данным аналитиков платформы HeadHunter, несмотря на общий дефицит кадров, с начала года некоторые компании намеренно снижают количество сотрудников. Например, в IT-сфере более половины увольнений связаны именно с сокращением штата. В то же время крупные промышленные предприятия, такие как «АвтоВАЗ», переходят на четырехдневную рабочую неделю.

Астон О`Cалливан, Никита Путятин