В Ярославской области открыли набор резервистов для защиты от БПЛА

В Ярославской области начался набор «подготовленных и патриотически настроенных» мужчин в мобильные группы для защиты критически важных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующие объявления появились в официальных группах администраций Даниловского и Любимского муниципальных округов в соцсети «ВКонтакте».

В них говорится, что набор открыт «в связи с возросшей угрозой поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов из-за все более частых ударов дальнобойных беспилотников Украины». Мобильные группы займутся защитой «нефтеперерабатывающего завода в Ярославле». Непосредственно в их задачу будет входить охрана предприятия, а также мест хранения топлива от атак БПЛА.

Мужчинам в возрасте до 52 лет предлагается заключить контракт с Министерством обороны в качестве резервистов. Они смогут пройти профессиональную подготовку на полигоне, а затем заступят на дежурство сроком 45 дней. В это время за ними сохранятся рабочие места, зарплата и иные выплаты. Отдельно подчеркивается, что резервисты не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. После завершения дежурства они смогут вернуться к месту жительства. Денежное довольствие будет складываться из двух частей: за пребывание в резерве (3 тыс. руб. ежемесячно) и за участие в сборах (40 тыс. руб. от Минобороны и «не менее» 50 тыс. руб. от завода).

Напомним, 28 октября Госдума приняла закон о задействовании резервистов в охране критически важных объектов. Для этого их будут привлекать на специальные сборы на основании указа президента. В Минобороны ранее подчеркивали, что резервисты будут служить только на территории своих регионов.

Антон Голицын, Ярославль