В Кемеровской области приняли закон о запрете склонения женщин к абортам

Заксобрание Кемеровской области приняло законопроект о запрете склонения к абортам, сообщает ТАСС. Документ подписан губернатором Ильей Середюком. Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

Под склонением в законе понимаются «действия в виде уговоров, просьб, предложений, подкупа, обмана, убеждения, выдвижения требований» в целях понуждения женщины к проведению аборта. Указывается, что речь идет о действиях лиц, не являющихся членами семьи женщины.

Нарушение запрета повлечет административную ответственность. Какую именно — в материале агентства не уточняется.

Кемеровская область стала 26-м регионом, принявшим запрет склонения к абортам на региональном уровне. Аналогичные запреты ранее приняли в том числе в Курской, Вологодской, Псковской, Тверской областях, а также в Крыму, Коми, Забайкалье и Хакасии.

Полина Мотызлевская