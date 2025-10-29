Власти Ростовской области создали рабочую группу по трудоустройству участников СВО

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости корректировки работы по трудоустройству участников СВО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале по итогам заседания правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прокурор области представил статистику: из числа обратившихся за помощью работу получили 67 человек, профессиональную подготовку в рамках нацпроекта «Кадры» прошли лишь несколько участников. Из двух тыс. демобилизованных военнослужащих трудоустроены 300 человек.

«Эти цифры показатель того, что деятельность в этом направлении требует корректировки и дополнительного внимания», — отметил господин Слюсарь.

По словам главы региона, разрабатывается областной закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий. Губернатор подчеркнул важность индивидуального подхода к каждому участнику СВО и поблагодарил региональный филиал фонда «Защитники Отечества» за совместную работу с управлением занятости. Организация проводит ярмарки вакансий и локальные встречи в клубах «Больше, чем работа». За октябрь состоялось 36 встреч с участием 527 человек.

В регионе создана межведомственная рабочая группа под руководством заместителя губернатора Дмитрия Водолацкого. В районах проходят дни открытых дверей.

«Анкеты и встречи должны превращаться в реальные трудовые договоры. Вопрос трудоустройства наших ребят — приоритет. И ответственность здесь общая — власти, фондов, работодателей. Результат должен быть», — заключил губернатор.

Валентина Любашенко