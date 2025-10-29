В Подмосковье собака насмерть загрызла младенца

В поселке Трехгорка под Москвой собака породы аляскинский маламут напала на новорожденного ребенка. Двухмесячный мальчик скончался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Инцидент произошел 26 октября в частном доме Одинцовского округа. По данным подмосковной прокуратуры, собака опрокинула коляску со спящим младенцем, после чего напала на него. Одинцовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств трагедии.

По данным «МК: Срочные новости», родители погибшего ребенка — сотрудники юридического факультета МГУ. Мать работает ассистентом кафедры гражданского процесса, а отец занимает должность заместителя декана. Семья была в гостях у родственников, и коляска с ребенком осталась на улице. Собака, ранее изолированная внутри дома, каким-то образом вышла на улицу.