Промышленность — новая мишень для киберпреступников

Промышленный сектор стал основной целью для киберпреступников, на него пришлось 17% всех успешных атак на организации, свидетельствуют данные Positive Technologies. Этот показатель вырос на 6 п. п. по сравнению с уровнями 2023 года и первой половины 2024-го. На втором месте расположился госсектор (11%), следом идут IT-компании (9%) и телекоммуникационный сектор (7%). Эксперты рассказали о причинах и рисках и о том, на что следует обратить внимание бизнесу.

Смещение фокуса киберпреступников в сторону промышленности объясняется высокой стоимостью простоя предприятий

Повышенное внимание злоумышленников к промышленности эксперты объясняют комплексом причин. «Промышленные предприятия стали главной мишенью из-за стратегической ценности их данных и производственных процессов, высокой цены простоя, а также значительной уязвимости инфраструктуры в связи с внедрением промышленного интернета вещей»,— отмечает Марина Холод, ведущий научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Плеханова.

Ключевые риски связаны с возможными операционными последствиями. «Самый тяжелый риск связан с остановкой технологических процессов и нарушением цепочек поставок. В промышленности мы сразу имеем дело с физическими последствиями: сбоями в логистике или влиянием на качество продукции»,— указывает Сергей Крюков, генеральный директор exploitDog («НИР Груп»). Особую озабоченность, по его словам, вызывает ситуация в СЗФО, где добавляется фактор территориальной концентрации ключевых производств.

Эту точку зрения разделяет Николай Калуцкий, ведущий инженер-программист НОЦ ФНС России и МГТУ им. Баумана: «В первую очередь учитываем геополитический фактор, что представляет собой не цель выкупа, а нарушение технологической цепочки. Это несет за собой как коммерческий, так и иные виды ущерба».

Для Северо-Запада проблема киберугроз приобретает особую актуальность в силу специфики региона. «Северо-Запад — это энергетика, портовая логистика, металлургия и нефтехимия. Один инцидент в инфраструктуре, например, порта Усть-Луга, может привести к эффекту домино. Поэтому для предприятий СЗФО критично строить резервные контуры и налаживать обмен данными между IT- и ОТ-командами»,— считает Максим Власюк, директор по работе с промышленным сектором группы Arenadata.

При этом уязвимость промышленности носит системный характер. «Смещение фокуса киберпреступников в сторону промышленности объясняется высокой стоимостью простоя. Активное внедрение технологий "Индустрии 4.0" расширяет "поверхность атаки", а защита зачастую не успевает за темпами цифровизации»,— пояснил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Наиболее уязвимы, по мнению экспертов, предприятия с непрерывным циклом, высокой ценой простоя, потенциалом серьезных физических последствий и ценной интеллектуальной собственностью: в энергетике, на транспорте, в нефтегазовой и оборонной промышленности.

Что атакуют

Вариативность киберугроз растет. Ключевыми остаются программы-вымогатели, которые, по данным Positive Technologies, применялись в 49% атак на промышленные организации за полугодие 2025 года. Как пояснила госпожа Холод, успешная атака может полностью остановить производство. Также растет количество атак через цепочку поставок — через менее защищенных партнеров и поставщиков, что создает волновой эффект. На долю продвинутых угроз, связанных с кибершпионажем, приходится 19% атак, при этом свою роль играют и инсайдерские угрозы.

По словам господина Власюка, участились атаки на операционные технологические (ОТ) системы, управляющие физическими процессами. Данные Kaspersky ICS-CERT показывают, что во втором квартале 2025 года вредоносные объекты обнаруживались на каждом пятом компьютере в технологической сети.

Как отмечает CEO Concretto Ольга Болина, наиболее привлекательны для преступников объекты инфраструктуры с концентрацией стратегически важных данных, например, в оборонной промышленности или энергетике. При этом человеческий фактор и простые ошибки сотрудников остаются одними из главных рисков.

Руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин перечисляет необходимые базовые меры защиты: регулярную смену сложных паролей, внедрение почтовых фильтров и использование дополнительных средств защиты.

Профессор Университета ИТМО Илья Лившиц обращает внимание на уязвимость физической инфраструктуры, включая центры обработки данных и системы электроснабжения. «Современные промышленные предприятия больше всего переживают за доступность — закрывают сети, внедряют безопасные каналы: VPN, шифрование и пр. Но линии связи уязвимы физически, те же центры обработки данных (ЦОД) могут быть недостаточно защищены. Если у компании или предприятия денег достаточно, они строят свои ЦОДы, а если нет, увы, приходится подключаться к внешним. Тот же "Яндекс" "лег" в этом году в Твери, в результате чего многие промышленные предприятия оказались отрезаны от своих данных»,— говорит эксперт. По его словам, для эффективной защиты необходимо внедрять полный замкнутый цикл обеспечения информационной безопасности в соответствии с международными стандартами.

Затраты на кибербезопасность

Финансирование защиты промышленных активов требует стратегического подхода. Как отмечает Татьяна Белоусова, директор направления ИБ ГК «УльтимаТек», специфика отрасли заключается в рисках физических разрушений, экологического ущерба и даже гибели людей при нарушении технологических процессов, что может привести к ущербу в сотни миллионов рублей.

Марина Холод акцентирует, что затраты на кибербезопасность следует рассматривать не как статью расходов, а как стратегические инвестиции в непрерывность бизнеса. По ее оценке, для малых и средних промышленных предприятий адекватные затраты составят более 15% IT-бюджета, для крупных — свыше 30%.

Сергей Крюков приводит более конкретные ориентиры: согласно международным и отечественным стандартам, на кибербезопасность рекомендуется выделять от 5 до 10% EBITDA компании. Доля бюджета ИБ в структуре IT-расходов обычно составляет от 10 до 20%, при этом для промышленного сектора чаще всего речь идет о примерно 10% бюджета.

Прогнозы на 2026 год

Эксперты ожидают значительного усложнения киберугроз в 2026 году. Господин Бедеров прогнозирует увеличение общего количества успешных кибератак на 30–35%. Возрастет число целевых атак на объекты КИИ и ОПК, а также на системы промышленной автоматизации и IoT-устройства. Продолжится консолидация хактивистов в финансово мотивированные группировки.

Алексей Карпунин, партнер 5D Consulting, подтверждает тревожный тренд: количество атак и сбоев будет расти по мере цифровизации. Он подчеркивает необходимость рассматривать безопасность как часть корпоративной культуры, а не как отдельную функцию.

Алла Михеенко