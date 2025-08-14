Полгода спада

По итогам первой половины 2025 года в большинстве областей Черноземья наблюдается промышленный спад, свидетельствуют данные, опубликованные региональными органами Росстата. Наибольших масштабов этот процесс достиг в Орловской области, где индекс промышленного производства (ИПП, отношение текущего объема производства в денежном выражении к объему в предыдущем году) составил 96%. Похожая ситуация в Курской области, где ИПП равняется 96,1%. Чуть лучше положение в Воронежской (98,3%) и Липецкой (98,8%) областях. В Белгородской области зафиксирован едва заметный рост (100,3%), и лишь в Тамбовской промпроизводство ощутимо выросло (104,9%). Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты отмечают, что производство испытывает трудности в связи с высокими ставками по кредитам. В то же время положение в разных отраслях заметно отличается, и значение ИПП не позволяет делать исчерпывающие выводы о ситуации в промышленности.

Показатели ИПП за январь–июнь по отношению к аналогичному периоду прошлого года, опубликованные региональными статистическими органами, свидетельствуют о сокращении промышленного производства в большинстве регионов Черноземья.

Самый низкий показатель в Орловской области — 96%. Хуже всего ситуация в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений: ИПП по этим отраслям составил 76%. Далее следуют обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (92,5%) и добыча полезных ископаемых (92,9%). Значительно меньше спад в обрабатывающих отраслях — 97%.

Год назад аналогичный показатель региона был значительно лучше — 110,2%.

Почти такой же спад (96,1%) наблюдается и в Курской области. В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показатель составил 82,3%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 87,2%.

В обрабатывающих производствах ИПП равен 94,1%. При этом вопреки общей картине рост наблюдается в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (111,5%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (117%), а также в производстве химических веществ и химических продуктов (167,4%).

В добыче полезных ископаемых отмечается позитивная динамика — 107,8%.

Год назад в регионе также наблюдался рост — 103,4%.

В Воронежской области ИПП за полгода составил 98,3%, в том числе в добыче полезных ископаемых — 91,5%, в обрабатывающих производствах — 97,6%, в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 98,5%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 103,7.

ИПП региона в январе–июне 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го составлял 104,1%.

В Липецкой области в первом полугодии также фиксируется сокращение промпроизводства — 98,8%. Наибольшее снижение ИПП наблюдалось в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — показатель составил 89%. Индекс в отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром снизился до 93,8%, в обрабатывающих производствах также — до 98,8%. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 0,9%.

ИПП в январе–июне 2024 года в регионе составлял 103,9% к аналогичному периоду 2023 года.

Белгородская область показала минимальный рост ИПП — до 100,3%. Индекс в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха составил 96,75, в добыче полезных ископаемых — 99,5%, в обрабатывающих производствах — 100,6%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — 118,7%.

Год назад рост был значительно выше и составлял 4,1%.

Позитивную динамику демонстрирует Тамбовская область. Здесь по итогам полугодия ИПП равняется 104,9%.

Обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых показали рост на 5,9% и 16,9% соответственно. При этом ИПП в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха сократился до 95,9%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов — до 95,3%.

Тем не менее рост ИПП в регионе значительно сократился. Год назад показатель составлял 116,1%.

Управляющий группы компаний «Бормаш» (специализируется на проектировании, производстве, шефмонтаже и обслуживании аппаратов воздушного охлаждения, кожухотрубчатых теплообменников, емкостного, колонного и фильтрационного оборудования) Сергей Синюков полагает, что при нынешнем уровне ключевой ставки Банка России инвестиции в промышленность невозможны.

«Смотрите: 18% — ключевая ставка — плюс 4%, которые добавляет банк. Получается 22%. Ставка должна быть ниже 15%, тогда экономика может жить. А снижение до 18% никакой роли, кроме психологической, не играет»,— уверен господин Синюков.

Кандидат экономических наук, директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе напоминает, что ИПП региона — усредненный показатель, который не дает представления о положении в конкретных отраслях.

«Промышленное производство очень сильно дифференцировано. Важно учитывать структуру регионального продукта, которая сильно отличается у разных регионов. В обрабатывающей промышленности, особенно в наукоемких отраслях, связанных с гособоронзаказом, наоборот, отмечается рост — прежде всего за счет эффекта низкой базы. А промышленность, ориентированная на производство товаров широкого потребления, гораздо чувствительнее к высокой процентной ставке и общему снижению деловой активности»,— отмечает эксперт.

Юрий Голубь