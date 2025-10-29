Средний чек в ветклиниках России вырос до 2,5 тыс. рублей

Средний чек на услуги ветеринарных клиник в России за январь—сентябрь 2025 года вырос на 15% год к году, до 2,48 тыс. руб., сообщили в сервисе T-Pay. Рост расходов владельцев питомцев связан с увеличением затрат самих клиник — на персонал, оборудование и препараты. По прогнозу BusinesStat, траты на ветеринарию будут расти на 4,4–8,4% ежегодно и к 2029 году достигнут 4,6 тыс. руб. в расчете на одного питомца.

Одновременно увеличивается и количество визитов в ветклиники. По данным T-Pay, число операций по оплате услуг выросло на 14% год к году, в Москве и Подмосковье — на 22%, в Санкт-Петербурге — на 15%. По сведениям «Платформы ОФД», в столице число визитов прибавило 7%, в северной столице — 5%.

Рынок поддерживает рост числа домашних животных и формирование культуры ответственного ухода. Согласно исследованию «Ромир», питомцы есть в 85% российских домохозяйств. В стране проживает около 61 млн собак и кошек, что на треть больше, чем семь лет назад. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев оценивает их общую популяцию уже в 75 млн.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Питомцев развели по врачам».