На ремонт развязки на съезде с КАД на Дачный проспект потратят 2,3 млрд рублей

На реконструкцию транспортной развязки на съезде с КАД на Дачный проспект ищут подрядчика. На выполнение работ выделили чуть более 2,3 млрд рублей, следует из опубликованной закупки.

Заказчиком ремонта выступило СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Исполнителю предстоит завершить подготовку рабочей документации до 15 июня 2027 года, а реконструкцию — до 29 октября 2028-го.

В рамках ремонта развязки предусмотрена установка знаков, светофоров, прокладка труб, камер и телекомуникационного оборудования. Заказчик ожидает от подрядчика восстановления тротуаров и трасс автомобильных дорог.

