Спрос на услуги ветеринаров в Росси вырос почти на четверть

Количество трансакций по оплате ветеринарных услуг в январе—сентябре 2025 года увеличилось на 14% год к году, сообщает сервис T-Pay. В Москве и Подмосковье рост составил 22%, в Санкт-Петербурге — 15%. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», число визитов в ветеринарные клиники в столице выросло на 7%, в Петербурге — на 5%.

Эксперты связывают рост с увеличением числа домашних животных и формированием культуры ответственного отношения к ним. По данным «Ромир», питомцы есть у 85% российских домохозяйств. В стране проживает около 61 млн собак и кошек, за семь лет их количество выросло на треть. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев оценивает популяцию в 75 млн.

По его словам, регулярные осмотры проходят около трети питомцев. Владельцы чаще обращаются за вакцинацией, стерилизацией, чипированием и консультациями. Господин Дмитриев отмечает, что рост числа визитов может быть связан и с уходом иностранных производителей ветеринарных препаратов — владельцам приходится подбирать аналоги.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Питомцев развели по врачам».