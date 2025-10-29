На Дону выдали разрешения на возведение 84 многоквартирных домов

Власти Ростовской области выдали разрешения на строительство пяти крупных жилых комплексов общей площадью почти 1,5 млн кв. м. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на региональное министерство строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, разрешения предусматривают возведение 84 многоквартирных домов. Самые масштабные проекты включают застройку территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, развитие Левенцовского жилого района и строительство в районе Ростовского моря.

За застройку территории старого аэропорта отвечает ООО «СЗ-1 ЮгСтройИнвест-Дон». В Левенцовском районе работы будут вести ООО «СЗ Зенит-Девелопмент» и ООО «СЗ Галактика 4». Возле Ростовского моря проект реализует ООО «Вев-Строй». В Аксае рядом с ТЦ «Мега» застройкой займется ООО «СЗ Группа компаний Правовой стандарт».

«В феврале 2025 года глава региона объяснил передачу полномочий по выдаче разрешений от муниципалитета областным властям необходимостью комплексного развития агломерации. Ранее одно разрешение на строительство в Ростове уже отозвали в связи с переходом на новые принципы комплексного развития территорий»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко