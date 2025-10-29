Почти 8 га земли в Курске куплены местным бизнесменом Степаняном

Земельный участок площадью 7,8 га в Курске выкупило с торгов местное ООО «КС-1» бизнесмена Артура Степаняна. Об этом свидетельствуют данные портала ГИС Торги.

Земля расположена на улице 50 лет Октября, примерно в 2,5 км от съезда на трассу М-2. Ранее она принадлежала финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ». По итогам торгов победитель предложил цену 40,3 млн руб., что на 1,2 млн руб. выше начальной в 39,1 млн руб. Конкурентами выступали индивидуальные предприниматели из Москвы и Курска: Игорь Леонидович Шиков и Инга Юрьевна Назарова, чьи предложения составили 39,9 и 39,5 млн руб. соответственно.

Согласно выписке ЕГРН, на участке допускается строительство административных зданий, объектов торговли и делового управления, а также предприятий коммунальной сферы. Возможна организация служебных гаражей, автозаправочных станций, моек, объектов по ремонту автомобилей и предприятий, относящихся к автомобильной, легкой, фармацевтической, пищевой и строительной промышленности и ряда других объектов.

Согласно данным Rusprofile, ООО «КС-1» зарегистрировано в Курске в декабре 2021 года. Компания специализируется на инженерных изысканиях, проектировании и управлении строительными проектами. Гендиректором и учредителем является Артур Степанян, владеющий 100% долей в уставном капитале, который составляет 100 тыс. руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 207,5 млн руб., увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль — 20,8 млн руб. (+21%). Артур Степанян является учредителем и руководителем нескольких курских компаний, работающих в строительной и торговой сферах. Ему принадлежат ООО «Агроторгсервис», специализирующееся на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (нулевая выручка, чистый убыток 510 тыс. руб.), а также ООО «Капиталстрой», осуществляющее строительство жилых и нежилых зданий (нулевые выручка и прибыль). Кроме того, в его собственности ООО «Капитал», занимающееся подготовкой строительных площадок (выручка в 2024 году составила 339 млн руб., прибыль — 2,5 млн руб.), и ООО «Курскгенстрой», работающее в сфере строительства (выручка в 2024 году — 429 млн руб., прибыль — 24 млн руб.).

Анна Швечикова