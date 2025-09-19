Почти 8 га земли в Курске выставили на аукцион

В Курской области финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион участок в городе Курск, улица 50 лет Октября. Его площадь — 7,8 га. Информация о продаже появилась на сайте ГИС Торги.

Участок в Курске площаью 7,8 га

Фото: ГИС Торги

Земля находится в собственности Российской Федерации. Цена участка — 39,1 млн руб. Задаток — 3,9 млн руб. Согласно опубликованным данным, земельный участок расположен в центральном округе города, в 2,5 км от съезда на трассу М-2.

Дата окончания приема заявок — 20 октября, итоги торгов подведут 24-го. В выписке ЕГРН уточняется, что использование земли допускается для хранения автотранспорта, административных зданий организаций коммунальной сферы, объектов делового управления и торговли. Также предусмотрено размещение служебных гаражей, АЗС, моек, объектов ремонта автомобилей, производственных мощностей и предприятий в сферах автомобилестроения, легкой, фармацевтической, пищевой и строительной промышленности.

Допустима организация объектов связи, складов и складских площадок, стоянок транспорта общего пользования и иных транспортных средств.

Ранее под Воронежем объявили конкурс на право проведения комплексного развития территории (КРТ) промзоны. Начальная цена — 12,1 млн руб., размер задатка — 6 млн руб.

Анна Швечикова