Замглавы МИД Рябков сообщил, когда состоятся переговоры Путина с Трампом

Переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом состоятся тогда, когда будет подготовлено содержание такой встречи. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, для России вопрос содержания остается приоритетным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Что касается сроков и места следующей встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание,— сказал Сергей Рябков. — Вот когда содержание мы подготовим, тогда я уверен, президенты примут решение о своей встрече, о новом контакте».

Господин Рябков подчеркнул, что позиция России при этом остается прежней: дальнейшие договоренности и решения должны быть выдержаны в рамках, которые были заданы на предыдущей встрече лидеров России и США в Анкоридже. По его словам, «именно на этой основе надо двигаться вперед». «Мы считаем, что взаимопонимание относительно того, как это делать, было там достигнуто»,— подчеркнул он.

В интервью «Ъ» Сергей Лавров объяснял, что на встрече на Аляске в августе президент РФ Владимир Путин ответил на предложения по Украине, озвученные ему прежде спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить». Дональд Трамп после переговоров обещал посоветоваться с союзниками, а российская сторона ждет его ответа.

16 октября после телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о готовности встретиться в течение ближайших двух недель. Местом переговоров выбрали Будапешт. Однако 23 октября господин Трамп отменил встречу. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели».

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп думать будет».

Анастасия Домбицкая