Работодатели Ростовской области предпочитают опыт знаниям ИИ

Десятая часть работодателей Ростовской области и ЮФО относит навыки работы с искусственным интеллектом к наиболее востребованным, еще треть рассматривает их как дополнительное преимущество при найме. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию платформы, 38% респондентов считают опыт работы с генеративным ИИ дополнительным навыком. Почти половина опрошенных (48%) обращает внимание на знания в области ИИ, однако не относит их к критически важным.

Наибольший интерес к компетенциям в сфере искусственного интеллекта демонстрируют HR-команды: 7% менеджеров по персоналу называют этот навык ключевым, 11% — значимым преимуществом. В продажах умение работать с генеративным ИИ чаще оценивают как дополнительный навык (43%). В производстве и IT-сфере более половины работодателей (63% и 52% соответственно) признают, что данная компетенция пока не влияет на решение о трудоустройстве.

«Для большинства работодателей генеративный ИИ остается перспективным направлением, но не приоритетным требованием к кандидатам. Компании скорее воспринимают этот опыт как индикатор гибкости и готовности к инновациям, чем как обязательный навык»,— пояснила «Ъ-Ростов» директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

При выборе между кандидатом с большим опытом, но без компетенций в области ИИ, и специалистом с меньшим стажем, но умеющим работать с такими инструментами, три четверти работодателей региона (71%) отдают предпочтение первому. Только 29% готовы выбрать кандидата с ИИ-навыками.

Валентина Любашенко