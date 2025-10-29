Прокуратура предостерегла руководство автомойки от загрязнения реки Ижоры

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга по итогам проведенной проверки выявила факт осуществления противоправной деятельности в водоохранной зоне реки Ижора.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что близ дома 1 на бульваре Победы в Колпино на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, размещается автосервис. В нем в том числе предоставляются услуги по мойке транспортных средств.

При этом, вопреки требованиям закона, павильон автомойки размещен в границах водоохранной зоны реки Ижора. Это может привести к загрязнению водного объекта, а также негативно влиять на среду обитания водных биологических ресурсов, отметили в прокуратуре.

Помимо этого, было выявлено, что территория автосервиса огорожена по периметру, что нарушает права граждан на свободный доступ к береговой полосе реки.

В адрес гендиректора коммерческой компании внесено представление по устранению нарушений. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, уточнили в прокуратуре.

Андрей Цедрик