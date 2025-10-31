Для спасения Саши Зимина не хватает 893 280 руб.

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Саши родовое повреждение правого плечевого сплетения, тотальный паралич правой руки. Для восстановления максимально возможного объема движений в правой руке мы проведем многоэтапную микрохирургическую реконструкцию правого плечевого сплетения. Лечение необходимо начать в ближайшие месяцы. Надеюсь, что в результате максимально возможный объем двигательных функций руки восстановится, что позволит значительно улучшить качество жизни ребенка».

Стоимость этапной операции 1 314 280 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 893 280 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сашу Зимина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Саши — Татьяны Николаевны Зиминой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).