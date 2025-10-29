Беглов: на строительство метро в Санкт-Петербурге заложено более 200 млрд рублей

На строительство новых станций метро в Санкт-Петербурге планируют потратить 217 млрд руб. в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на заседании городского парламента, передает «Ъ-СПб».

Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из общей суммы на 2026 год запланировано выделение 51 млрд руб. Эти средства пойдут на возведение новых частей подземки, включая первый пусковой участок шестой линии — Красносельско-Калининской, где появятся станции «Казаковская» и «Путиловская». Их открытие ожидается в текущем году.

Кроме того, на ремонт и реконструкцию действующих станций метрополитена, многие из которых достигли предельного срока эксплуатации, планируют направить 11,8 млрд руб. В программу обновления включат восемь станций.

Господин Беглов также напомнил о начале проектирования и строительства нового участка метро к терминалу высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Работы по магистрали запланированы на 2024–2028 годы с запуском в 2028 году. В дальнейшем планируется продолжить строительство ВСМ в направлении Екатеринбурга, Минска, Адлера и Рязани.