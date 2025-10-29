В Госдуме проработают инициативу о лишении иноагентов пенсий

В Госдуме готовы проработать предложение спикера нижней палаты Вячеслава Володина о лишении иноагентов пенсий. Об этом написал в Telegram-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свое предложение председатель Госдумы озвучил на пленарном заседании. «Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобятся пенсии. — предложил иноагентам Вячеслав Володин. — Потому что в местах понятно каких <...> кормят бесплатно». Спикер предложил переводить иноагентские пенсии на «спецсчета».

«Иноагенты не должны получать пенсию в России»,— написал господин Володин в Telegram-канале.

На данный момент иноагентам запрещено занимать должности в органах публичной власти, быть членами избиркомов и входить в органы управления госкорпораций. Иноагенты не вправе осуществлять педагогическую деятельность, организовывать публичные мероприятия и производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Все деньги, получаемые иноагентами от продажи и сдачи в аренду недвижимости, равно как и проценты по вкладам в банках и доходы от долевого участия в организациях, зачисляются на специальные счета. Воспользоваться этими счетами иноагенты могут лишь после исключения из реестра Минюста.

25 сентября в Госдуме приняли закон, ужесточающий ответственность за неисполнение обязанностей иноагента. Изменениям подвергся порядок возбуждения уголовных дел по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ранее уголовное дело возбуждалось после двух административных наказаний за аналогичное нарушение в течение года. Депутаты предложили привлекать к уголовной ответственности уже после первой «административки».

Подробнее — в материале «Иноагентов лишили шанса одуматься».

Степан Мельчаков