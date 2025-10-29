Апелляция к женщинам вышла канцлеру ФРГ боком

Неосторожное высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что мигранты, по сути, меняют облик немецких городов, привело к неконтролируемой цепочке событий. Уже больше двух недель в стране не утихает критика главы правительства за расизм, в том числе в его собственной партии. «Зеленые» ищут способ привлечь Мерца к ответственности, известные женщины пишут открытое письмо с призывом обеспечить безопасность на улицах, активисты собирают митинги. Попытка же Мерца объяснить свое нелестное мнение о «пришлых» радением о безопасности немок оказала ему лишь медвежью услугу.

Фото: Matthias Rietschel / Pool / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

«Мы далеко продвинулись в вопросе миграции… Но, конечно, в облике наших городов эта проблема до сих пор существует. Поэтому глава МВД сейчас активно работает над тем, чтобы расширить возможности депортаций (нелегальных мигрантов.— “Ъ”)» — с этой фразы, брошенной Фридрихом Мерцем 14 октября в ходе выступления перед журналистами, начался один из самых неожиданных скандалов, который буквально расколол немецкое общество на два лагеря.

В чем именно мигранты испортили немецкие города, глава правительства не пояснил, но большинство безоговорочно восприняло эти ремарки как проявление расизма. По данным института общественного мнения Forsa, 46% немцев сочли, что канцлер разжигает межнациональную рознь, 52% с такой трактовкой не согласились. Правда, во вторую категорию в основном вошли жители восточных земель страны, традиционно настроенных против мигрантов, и сторонники крайне правой «Альтернативы для Германии».

При этом 63% респондентов другого опроса, проведенного для ZDF, убеждены, что Мерц все же пытался донести правильную мысль.

Как бы там ни было, дебаты существенно повлияли на личный рейтинг канцлера — сейчас им доволен лишь каждый четвертый немец, что стало абсолютным антирекордом с начала его четырехлетнего срока.

Давление на канцлера оказывают со всех сторон: активисты устраивают митинги, публичные лица пишут открытые письма, политические союзники и оппоненты требуют действий, и даже в его собственной партии уже сформировалась новая группа, обеспокоенная его миграционным курсом. Последняя волна митингов прошла сразу в нескольких городах, включая промышленный центр Германии Гамбург. И хотя протесты пока не набирают больше нескольких тысяч человек, риторика активистов на редкость агрессивна и к ней присоединяются все новые организации.

«Мерц, вон из нашего города» и «Фридрих, проблема — это ты и твой расизм» стали типичными лозунгами последних дней. Дошло до того, что неизвестные разгромили офис христианских демократов в Бонне и написали на его здании «Меры по городскому благоустройству». А немецкий рэпер турецкого происхождения Eko Fresh записал критический трек «Фридрих», который сейчас набирает популярность в местных чартах.

Не лучше ситуация и в политических кругах. Так, решение вице-председателя входящей в правящую коалицию фракции социал-демократов (СДПГ) в Бундестаге Вибке Эсдар выйти на митинг против Мерца 24 октября вызвало новые трения между партнерами.

В ответ лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил в эфире ARD, что «оппозиция в правительстве еще никогда не работала», и указал на то, что избиратели социал-демократов разделяют мнение канцлера. В самой партии с этим не согласились: внешнеполитический эксперт СДПГ Адис Ахметович вместе еще с девятью депутатами Бундестага представил план из восьми пунктов. В нем Мерца, в частности, призвали созвать встречу глав городов, муниципалитетов и парламентских фракций в его канцелярии, чтобы обсудить проблемы, которые действительно влияют на облик городов. В ХДС ответили резким отказом.

«Зеленые» пошли еще дальше. Пока руководство партии обсуждает приемлемый ответ на высказывание канцлера, региональные политики из города Кастроп-Рауксель подали на него заявление в полицию о разжигании межнациональной розни. Об этом стало известно еще в конце прошлой недели, и с тех пор в немецких соцсетях появилось полным-полно образцов заявления, которое можно подать против канцлера.

Наконец, 29 октября стало известно о создании оппозиционной Мерцу группы в рядах его собственной партии. В распоряжении газеты Zeit оказалась учредительная декларация новой платформы под названием Compass Mitte, которая представляет левый фланг ХДС. Ее создатели призывают Мерца дистанцироваться от «Альтернативы для Германии» и инициировать процесс ее запрета. Но главное — скорректировать текущий политический курс, который резко ушел вправо.

Среди подписантов документа нет высшего руководства партии, но есть несколько заметных фамилий, которые в том числе были известны своей лояльностью к экс-канцлеру Ангеле Меркель. Сама Меркель, хорошо известная терпимостью к беженцам, также на днях косвенно высказалась против Мерца. В ходе публичных чтений автобиографии бывший лидер ХДС напомнила, что в мигрантах необходимо видеть прежде всего людей. «В политике в отношении беженцев нужно действовать честно в вопросе и умеренно в тоне»,— сказала она.

На фоне усилившегося давления действующий канцлер попытался отстоять свою позицию, сделав упор на том, что приток нелегальных мигрантов сделал менее безопасной жизнь немецких женщин, заявив, что, если спросить у его дочерей, они «это подтвердят». И тут же добавил, что своих слов обратно брать не намерен.

Но этот аргумент лишь спровоцировал новые дискуссии. В ответ сопредседатель Левой партии Хайди Райхиннек обвинила его в эксплуатации женщин в дебатах о «городском пейзаже». «Канцлер Фридрих Мерц использует женщин в своих вопиющих расистских целях»,— заявила Райхиннек в интервью RND, указав, что самое опасное место для женщин — их собственный дом. А днем позже более 50 известных немок опубликовали открытое письмо, в котором призвали канцлера ответить за свои слова и обеспечить безопасность женщин на деле. «Мы хотели бы поговорить о безопасности дочерей, то есть женщин. Однако мы хотим сделать это серьезно, а не просто с целью оправдать расистские высказывания»,— указали они в своем открытом письме.

Вероника Вишнякова