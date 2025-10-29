Boeing лишалась $5,4 млрд из-за сложностей с сертификацией 777Х

Авиационная американская компания Boeing выпустила отчет о результатах третьего квартала 2025 года. Из-за задержки сертификации самолета 777Х возникли дополнительные расходы, убытки составили $5,4 млрд.

Согласно отчету, благодаря значительному увеличению поставок коммерческих самолетов, выручка компании выросла на 30%, до $23,3 млрд. В 2024 году она составила $17,8 млрд.

Генеральный директор компании Келли Ортберг заявил, что одобрение Федеральным управлением гражданской авиации США увеличения ежемесячного темпа производства самолетов 737 MAX в октябре говорит о прогрессе компании.

«Хоть мы и разочарованы задержкой графика выпуска 777X, самолет продолжает показывать хорошие результаты во время летных испытаний, и мы сосредоточены на предстоящей работе по завершению наших программ разработки и стабилизации нашей деятельности»,— поделился в пресс-релизе Ортберг.