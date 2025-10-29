«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как Корпорация МСП помогает бизнесу получать льготные кредиты.

Несмотря на то, что Центробанк последовательно снижает ключевую ставку, коммерческие кредиты для бизнеса все равно затратные. В итоге предприниматели вынуждены откладывать или вовсе отказываться от планов расширения и развития своего дела. Однако для малого и среднего бизнеса доступны льготные займы с использованием так называемого зонтичного поручительства. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» Корпорация МСП берет на себя риски за бизнес. И в итоге покрывает до половины суммы кредита и до миллиарда рублей, рассказал “Ъ FM” генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич:

«Мы видим, что каждый третий кредит предприниматель не смог бы получить без зонтичных поручительств. Наше поручительство покрывает до половины суммы кредита, механизм предусматривает бесшовное получение такого поручительства одновременно с займом в одном окне банка. И предприниматель не платит за наше поручительство комиссию. Благодаря механизму зонтичных поручительств компании уже смогли привлечь более 1 трлн руб. финансирования. По нашим данным, благодаря зонтичным поручительствам предприятия в два, а порой и в три раза быстрее наращивают свои доходы. С учетом их эффективности было принято решение о выделении специальных лимитов поручительств для предприятий в приоритетных отраслях и регионах. Для этих целей мы предоставляем специальные отраслевые "зонты" для легкой промышленности и гостиничного бизнеса».

Начиная с 2021 года более чем 90 тыс. предпринимателей смогли привлечь с помощью «зонтов» свыше 1 трлн руб.