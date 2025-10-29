На набережной Таганрога аварийные деревья спилили после получения разрешения
В Таганроге на набережной спилили аварийные деревья после получения разрешения. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.
«В соответствии с выданным разрешением, три аварийных дерева убрали, и провели кронирование тополей, сухих веток»,— сообщила госпожа Камбулова.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Новочеркасске инициировали служебное расследование после вырубки 30 сосен. Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проводить мероприятия по спилу деревьев только после получения разрешений.
«И главное — новое правило довел до всех глав. Оно действует с сегодняшнего дня: теперь спиливать деревья выше 1,8 метра в ходе благоустройства можно только с моего письменного разрешения», — написал глава региона.