Объем потребкредитов на Дону сократился на 54% с начала 2025 года

Выдача потребительских кредитов в Ростовской области сократилась на 54,2% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,6 млрд руб. против 45 млрд. руб. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

По информации аналитиков, среди 20 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов Ростовская область показала наибольшую отрицательную динамику. На втором месте по падению — Омская область с сокращением на 52,6%, далее идут Кемеровская область (51,1%), Ставропольский край (50%) и Башкортостан (48,8%).

Максимальные объемы выдачи зафиксированы в Москве — 119,2 млрд руб., Московской области — 75,9 млрд руб., Санкт-Петербурге — 42,4 млрд руб., Тюменской области с автономными округами — 37,1 млрд руб. и Краснодарском крае — 32,7 млрд руб.

«Можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Валентина Любашенко