Nutella может подорожать из-за плохого урожая орехов в Италии

Шоколадно-ореховая паста Nutella может подорожать из-за плохого урожая фундука в Италии. Как пишет Der Spiegel со ссылкой на данные местных сельскохозяйственных ассоциаций, в текущем году в стране будет собрано лишь 70 тыс. тонн этого ореха — вдвое меньше, чем в среднем в последние годы.

Урожай снижается уже третий год подряд. Это связано с изменением климата — более теплой зимой, сильными дождями весной и засухами летом, а также с нашествием жуков-вредителей. Фундук используется в производстве шоколадно-ореховых паст, в том числе Nutella. Ее с 1940-х годов выпускает итальянская компания Ferrero — ежегодно производится около 500 тыс. тонн такой пасты. Около 13% в Nutella составляет фундук — считается, что его добавили к шоколадной пасте во время Второй мировой войны для удешевления из-за нехватки какао-бобов.

«Производство продуктов из фундука в любом случае станет дороже для индустрии. Это, скорее всего, отразится и на потребительских ценах»,— считает Урсула Шокемеле из немецкого Общества информации о сельскохозяйственном рынке. В самой Ferrero отказались комментировать, скажется ли плохой урожай на цене пасты. По подсчетам Der Spiegel, с 2022 года цена на 450-граммовую банку Nutella в Германии уже выросла в среднем на 27%.

Ferrero уже начала закупать часть фундука за границей, например в Турции, однако и там урожай в этом году был плохим. По словам госпожи Шокемеле, в дальнейшем из-за плохих урожаев и связанного с ними роста цен на фундук производители паст могут активнее закупать эти орехи в США и Китае.

Яна Рождественская