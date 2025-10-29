Баратан Пасупати, главный исполнительный директор Jazeera Airways. Имеет более чем 30-летний опыт работы в финансовых, управленческих и операционных подразделениях авиакомпаний, а также в сфере закупок и лизинга воздушных судов. Пришел в Jazeera Airways из Jetstar Asia, где последние 12 лет был генеральным директором, а с 2004 по 2007 год — основателем и финансовым директором. С 2007 по 2010 год Баратан Пасупати занимал должность финансового директора в Jazeera Airways. Получил степень бакалавра коммерции в Университете Мердока и степень магистра делового администрирования в Университете Дикина в Австралии. Стипендиат организации Сертифицированных практикующих бухгалтеров (CPA) Австралии.