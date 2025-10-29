На Дону прокуратура взыскала деньги в пользу пострадавшего от мошенников пенсионера

В пользу пострадавшего от телефонных мошенников пенсионера из Мясниковского района суд взыскал свыше 380 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время звонка злоумышленник представился сотрудником банка. Неизвестный убедил пенсионера перевести личные накопления на якобы «безопасный счет». По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура подала в суд исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Константин Соловьев