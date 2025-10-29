Верховный суд ограничил во времени возможность признания долга общим у супругов

Верховный суд признал, что возможность кредитора потребовать признать долг общим для супругов ограничена во времени. Важное для практики решение вынесено в рамках дела о банкротстве Максима Иванова, который в 2019–2022 годах получил 7 млн руб. от Павла Надежкина по нескольким займам. Долг возвращен не был, после чего кредитор получил решение суда о взыскании этой суммы с процентами (всего 8,01 млн руб.) и затем подал на банкротство должника. В ноябре 2023 года Максима Иванова признали банкротом, а в марте 2024 года Павел Надежкин попросил суд признать задолженность общим совместным обязательством супругов, чтобы он мог претендовать на имущество не только заемщика, но и его жены.

Кредитор ссылался на то, что супруга знала о задолженности и вела с мужем совместный мебельный бизнес. Банкрот заявил о пропуске кредитором срока исковой давности для такого требования, но этот довод был отклонен. Арбитражные суды признали долг общим и решили, что сроки давности здесь неприменимы, поскольку требование кредитора направлено не на взыскание задолженности, а на распределение средств от продажи имущества, находящегося в совместной собственности супругов.

Однако по жалобе банкрота спор передали в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 30 сентября), которая 24 октября отменила решения нижестоящих инстанций. В опубликованном определении ВС отметил, что суды не указали, в силу какой нормы права на это требование кредитора не распространяется исковая давность. Вместе с тем признание долга общим влечет право кредитора претендовать на имущество супруга заемщика, который становится фактически содолжником в обязательстве, подчеркнула экономколлегия. В связи с этим, по мнению ВС, это требование кредитора ограничено общим трехлетним сроком исковой давности.

Для выяснения того, пропущен ли срок, дело направлено на новое рассмотрение. Теперь суды должны выяснить, когда именно кредитор узнал об обстоятельствах, свидетельствующих о совместном расходовании супругами заемных средств.

Анна Занина