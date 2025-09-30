И в банкротстве, и в радости

Верховный суд РФ (ВС) решит, когда кредитор вправе требовать признания долга общим для супругов, если заем брал лишь один из них, тот, который обанкротился. Кредитор получил решение суда о взыскании долга с гражданина и затем инициировал процедуру его несостоятельности. При этом претензий к супруге должника поначалу не было, они появились позже, когда держатель долга посчитал, что может претендовать и на имущество жены должника. Банкрот заявил о пропуске кредитором срока исковой давности для такого требования, однако арбитражные суды решили, что сроки в данном случае неприменимы. Теперь спор рассмотрит экономколлегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ВС рассмотрит спор о признании задолженности по договору займа общим обязательством супругов. История разбирательства началась в сентябре 2019 года, когда Максим Иванов взял заем у Павла Надежкина на 4,34 млн руб. В июле 2021-го и январе 2022-го тот же заимодавец выдал господину Иванову еще 1,46 млн и 1,2 млн руб. В связи с невозвратом средств Павел Надежкин подал иск, и в декабре 2022 года Калининский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с Максима Иванова 8,01 млн руб. (сумма займов с процентами). После чего кредитор обратился за признанием должника банкротом в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В мае 2023 года было возбуждено дело о несостоятельности, а в ноябре того же года Максима Иванова признали банкротом. В марте 2024 года Павел Надежкин в рамках банкротного дела попросил признать задолженность по его займам общим совместным обязательством супругов, чтобы в конкурсную массу попали не только активы должника, но и имущество его жены. Кредитор ссылался на то, что супруги состоят в браке с августа 2009 года, живут вместе и зарегистрированы по одному адресу. По его словам, жена знала о задолженности и вела с мужем совместный мебельный бизнес.

Арбитражные суды трех инстанций поддержали позицию кредитора, связав долгом банкрота и его жену. В судебных актах отмечается, что доказательства ведения раздельного хозяйства, раздельного проживания длительное время и отсутствия взаимных отношений между супругами в деле отсутствуют, а также нет подтверждений, что семью и общее хозяйство жена содержала на личные деньги, а заемные средства муж расходовал на иные цели. Должник заявлял об истечении трехлетнего срока исковой давности по займу 2019 года, но суды сочли, что исковая давность на требование о признании долга общим обязательством супругов вообще не распространяется.

Однако Максим Иванов с таким исходом разбирательств не смирился, обратившись в ВС. В своей жалобе должник настаивает, что срок исковой давности в таких делах игнорировать нельзя и он должен применяться. По его мнению, исковая давность отсчитывается с 1 апреля 2020 года, по окончании срока возврата займа, но кредитор заявил требование о признании обязательств общими для супругов только в марте 2024 года, таким образом, трехлетний срок был пропущен. Также банкрот в целом не согласен с тем, что обязательства супругов перед Павлом Надежкиным являются общими. Доводы господина Иванова заинтересовали высшую инстанцию. Теперь дело рассмотрит экономколлегия ВС, слушание назначено на 23 октября.

Осведомленность о тратах

В пункте 48 июньского обзора практики ВС закрепил, что заявление о признании долга общим обязательством супругов должно быть подано кредитором в пределах срока исковой давности, напоминает управляющий партнер юрфирмы Legal Eagles Армен Серобян. В обзоре приводится дело банка, который в банкротном деле просил признать общим долгом супругов кредит, взятый одним из них. ВС поддержал позицию о том, что трехлетний срок давности отсчитывался с даты требования банка о досрочном погашении кредита, а раз банк его пропустил, то долг общим признать нельзя.

Вместе с тем, указывает Армен Серобян, в деле Максима Иванова кредитору необходимо было доказать, действительно ли полученные заемные средства пошли на развитие общего бизнеса. «Значение имеет не только осведомленность супруги или ее вовлечение в предпринимательскую деятельность, но и характер самого займа, а именно цели, на которые он был выдан»,— добавляет партнер Orchards Азат Ахметов. И если выяснится, что деньги действительно пошли на общие нужды, то срок исковой давности нужно отсчитывать с того момента, когда кредитор узнал или мог узнать о целях, на которые суммы были израсходованы, поясняет Армен Серобян. Однако нижестоящие суды не изучили эти обстоятельства, подчеркивает юрист.

Вместе с тем, поскольку в этом деле кредитор представил существенные косвенные доказательства наличия совместного обязательства, указывает адвокат «BFL | Арбитраж.ру» Денис Данилов, бремя доказывания обратного должно быть перенесено на супругов, поскольку им легче продемонстрировать, на что в действительности расходовались заемные деньги. Однако, замечает он, в судебных актах не приводятся контрдоводы супругов, поэтому, вероятно, они не смогли опровергнуть утверждения кредитора.

Относительно распространения срока исковой давности на подобные ситуации юристы высказывают разные мнения. Советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов считает, что срок давности к такому заявлению кредитора не применяется, поскольку требование о признании обязательства общим для супругов не равноценно требованию о взыскании самой задолженности. А распространение на эти заявления ограничений по сроку создает риски вывода имущества и существенно затрудняет удовлетворение требований кредитора, поясняет господин Некрасов.

Между тем господин Ахметов считает чрезмерно жестким подход о неприменении срока, ведь супругу, который не изъявлял свою волю на взятие займа, вменяется статус должника в обязательстве, хотя кредитор при выдаче займа, по всей видимости, не мог разумно рассчитывать на обеспечение его требований дополнительным имуществом. «В таком случае наблюдался бы явный дисбаланс между интересами супруга должника и его кредитора»,— говорит господин Ахметов. Денис Данилов уверен, что срок исковой давности должен применяться, поскольку в противном случае кредитор не будет ограничен по времени в возможности «довзыскания» задолженности со второго супруга. Тем более что супруг, ставший содолжником в обязательстве, будет отвечать перед кредитором не только долей в совместно нажитом имуществе, но и своим личным имуществом, приводит позицию суда Уральского округа Азат Ахметов. Юристы отмечают, что устоявшейся судебной практики по этому вопросу пока нет, поэтому важно, какое решение примет ВС.

Ян Назаренко, Анна Занина