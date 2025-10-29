Баскетболиста Касаткина экстрадируют в США

Апелляционный суд Парижа принял решение выдать российского баскетболиста Даниила Касаткина США, где его обвиняют в кибермошенничестве. Спортсмен находится под стражей во Франции с июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Касаткин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Даниил Касаткин (слева)

Как передает «РИА Новости», председатель суда уточнил, что решение об экстрадиции должны одобрить министр юстиции Франции и премьер-министр. Адвокат Касаткина сообщил, что у стороны защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда.

Даниила Касаткина задержали в аэропорту Парижа 21 июня по запросу США. Власти Соединенных Штатов считают, что он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Ее жертвами стали более 900 американских учреждений. Касаткин вину не признает. В США ему грозит до 25 лет лишения свободы.