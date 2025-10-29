Даниил Медведев без игры прошел в третий круг «мастерса» в Париже

Первая ракетка России Даниил Медведев получил место в третьем круге Rolex Paris Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 1000, призовой фонд которого превышает €6,1 млн. Как сообщила пресс-служба соревнования, соперник россиянина по второму кругу болгарин Григор Димитров снялся до выхода на корт из-за травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Даниил Медведев

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

В третьем круге Даниил Медведев, занимающий 13-ю строчку в рейтинге ATP, получит в соперники победителя противостояния двух итальянцев, Лоренцо Сонего (45-й в мире) и Лоренцо Музетти (8-й). Этот матч состоится позднее в среду, 29 октября.

Действующим победителем турнира в Париже является немец Александр Зверев. Соревнование продлится до 2 ноября.

Арнольд Кабанов