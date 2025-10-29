Работает с 2004 года, головной офис располагается в международном аэропорту Кувейта. Первый коммерческий рейс состоялся 30 октября 2005 года, когда авиакомпания начала операции с двумя самолетами Airbus A320. Ранние маршруты включали полеты в Дубай, Бейрут, Дамаск и Амман. Сегодня в парке 24 Airbus A320, обслуживает более 60 локальных и интернациональных пунктов назначения.

По итогам 2024 года Jazeera Airways увеличила перевозку пассажиров на 5,1%, до 4,9 млн человек, коэффициент загрузки вырос до 78,4% против 75,8% годом ранее. Выручка выросла на 5,3% год к году, до 208,6 млн кувейтских динаров ($680 млн), чистая прибыль — на 66,2%, до 10,2 млн кувейтских динаров ($33,25 млн). Основной владелец — кувейтская инвестиционная корпорация BoodaiCorp. Акции Jazeera Airways торгуются на Кувейтской фондовой бирже.