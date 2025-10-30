Нижегородская компания требует с орловского застройщика 27 млн рублей

Компания «ТВК» из Нижнего Новгорода подала в Арбитражный суд Орловской области три исковых заявления к местному застройщику ООО «Темп». Общий объем требований составляет 26,9 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.

Ни один из исков пока не принят к производству, их суть не раскрывается. Наибольшая сумма требований составляет 20,8 млн руб., наименьшая — 2,6 млн руб.

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, ООО «ТВК» зарегистрировано в поселке Черепичном Нижегородской области в апреле 2017 года. Основной вид деятельности — работы строительные специализированные прочие. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Виктор Журавлев, ему же принадлежат 37,1% долей компании. 62,9% долей у Максима Фалова. Выручка общества за 2024 год составила 262 млн руб., убыток — 2,7 млн руб. ООО «Темп» зарегистрировано в Орле в январе 2024 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Гендиректор и учредитель — Максим Гордеев. В прошлом году компания выручила 21 млн руб., убыток достиг 39 млн руб.

В середине октября в орловский арбитраж поступил иск АО «Орелгортеплоэнерго» к местному застройщику ЗАО «ЕвроПромстрой». Сумма требований составила 61,4 млн руб. Заявление приняли к производству, заседание назначено на 11 ноября.

Кабира Гасанова