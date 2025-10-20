«Орелгортеплоэнерго» требует с местного «ЕвроПромстроя» 62,4 млн

Арбитражный суд Орловской области принял иск подконтрольного властям региона АО «Орелгортеплоэнерго», которое требует с местного ЗАО «ЕвроПромстрой» неустойку в 61,4 млн руб. за срыв сроков по двум договорам подряда на изготовление проектно-сметной документации. Об этом стало известно из документов суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 ноября.

АО «Орелгортеплоэнерго» зарегистрировано в 2009 году в Орле. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. Уставный капитал — 1,1 млн руб. Учредителем является департамент госимущества и земельных отношений Орловской области. 2024 год общество закончило с выручкой в 1,2 млрд руб. и чистым убытком в 567 млн руб. Гендиректор — Олег Гольцов.

ЗАО «ЕвроПромстрой» зарегистрировано в 1999 году в Орле для строительства жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Сергей Аксенов. 2024 год компания закончила с выручкой в 9 млн руб. и прибылью в 10 тыс. руб.

В августе Арбитражный суд Орловской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к АО «Орелгортеплоэнерго» на 98,8 млн руб.

Юрий Голубь