Bloomberg: танкер с нефтью из России застрял в Балтийском море из-за санкций США

Направлявшийся в Индию танкер с партией российской нефти сменил курс после того, как США объявили о санкциях в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства, сейчас судно «простаивает в Балтийском море». Это может указывать на возможный сбой в торговле нефтью между двумя странами, говорится в публикации.

По данным Bloomberg, еще во вторник танкер «Furia» продвигался на запад, но в проливе Фемарн-Бельт у берегов Германии и Дании развернулся. Затем танкер прошел около 100 морских миль и замедлил ход.

Руководители индийских нефтеперерабатывающих компаний ранее сообщили Bloomberg, что ожидают сокращения поставок «относительно дешевого сырья», добавляет агентство.

О том, как под санкциями оказались три четверти нефтяного экспорта России — в материале «Ъ».