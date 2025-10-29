Путин предложил властям Украины решить судьбу окруженных солдат

Президент России Владимир Путин предложил руководству Украины «принять решение по судьбе» своих граждан и военнослужащих, которых российская армия окружила в Купянске и Красноармейске. Верховный главнокомандующий добавил, что Киев может договориться и закончить сражение так, «как они это когда-то сделали в "Азовстали"».

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (крайний справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

Об этом господин Путин заявил на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве. По данным Минобороны, в районе Красноармейска и Димитрова в окружении находится 31 батальон Вооруженных сил Украины. В начале октября Владимир Путин заявлял, что российские войска контролируют почти две трети Купянска. По данным Минобороны на конец сентября, в городе взяты более 5,6 тыс. зданий, всего их почти 9 тыс.

Битва за «Азовсталь» продолжалась с 21 апреля по 20 мая 2022 года. Российская армия брала металлургический комбинат в осаду, а в подземных сооружениях предприятия укрывались украинские военнослужащие. По итогу бойцы ВСУ, которых было больше двух тыс. человек, сдались в плен. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с «Азовсталью», говорил, что сдавшиеся украинские военные имели полное право «выйти и сберечь свою жизнь».