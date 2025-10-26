Группировка войск «Центр» завершила окружение украинских сил в районе Красноармейска и Димитрова, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Всего в окружении оказались 31 батальон ВСУ.

«Соединения и воинские части второй и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка Вооруженных сил Украины в составе 31 батальона»,— рассказал глава Генштаба.

Господин Герасимов отметил, что более 70% Волчанска перешло под контроль российских сил, а город Купянск окружен. Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии взяли под контроль переправы ВСУ через реку Оскол. Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя в ДНР.

Владимир Путин заявил, что украинские силы будут пытаться деблокировать свои группировки. Он подчеркнул, что для этого могут быть предприняты действия как извне, так и изнутри. Господин Путин отметил, что в ходе боевых действий в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска важно обеспечить безопасность гражданского населения и эвакуацию в безопасные районы. Президент также призвал принять меры для сдачи в плен украинских военнослужащих, которые захотят это сделать.